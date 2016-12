Italia: Prandelli deluso, Balotelli al veleno

00:21 - Il pareggio con l'Armenia ha lasciato l'amaro in bocca a Prandelli, che non sembra però preoccuparsi dell'ipotesi di non andare ai sorteggi come testa di serie. "Siamo partiti male, siamo stati imbarazzanti, poi abbiamo alzato il ritmo e trovato profondità - ha detto -. Era importante la qualificazione e vedere i nuovi giocatori, anche agli Europei non eravamo teste di serie". Balotelli duro a fine partita coi giornalisti: "Voi scrivete male, io segno".

IRA BALOTELLI

Balotelli furioso a fine partita con i giornalisti. Dopo una settimana di polemiche sul suo conto e il gol del pari contro l'Armenia, l'attaccante azzurro non si è fermato nella zona mista al termine del match, rivolgendo ai cronisti soltanto una battuta al veleno: "Voi parlate male di me, io segno". Sulla questione è intervenuto anche Abete: "Ha detto che fa i gol? Mi pare che questo corrisponda a verità... la prima parte della frase deve essere una valutazione che spetta ai singoli giornalisti".

Sulla partita il tecnico azzurro ha poco da dire: "Abbiamo iniziato male, malissimo,poi siamo riustiti ad alzare il ritmo ed è stata una buona partita. Stavamo compromettendo tutto, comunque ho visto giocatori che non hanno mai mollato e per me è importante". Idee chiare invece sull'utilizzo di Balotelli, lasciato in panchina nel primo tempo: "Mario è un giocatore che sappiamo, è entrato bene in partita, ha fatto bene, bravo. A posteriori tutto è possibile, ma Balotelli non aveva una grandissima condizione, è stato tre giorni a letto ed era debilitato".