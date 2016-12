Italia, Prandelli contro l'Armenia riaffida l'attacco ad Osvaldo

13:41 - L'Italia di Cesare Prandelli chiude il suo girone di qualificazione mondiale ospitando l'Armenia a Napoli. Gli azzurri hanno già staccato il biglietto per il Brasile, ma solo vincendo oggi si garantirebbero un posto tra le otto teste di serie del torneo, assicurandosi un girone più abbordabile. La Fifa infatti prenderà in considerazione il ranking del 17 ottobre e l'Italia, attualmente quarta, non ha ancora la certezza di essere tra le prime otto.

La gara con l'Armenia rappresenta un vero e proprio test per Prandelli, che potrà provare varie alternative agli uomini che solitamente vengono impiegati titolari. A poco più di otto mesi dal Mondiale, infatti, il ct è ancora alla ricerca di una quadratura tattica che possa dare solidità alla squadra. Solidità che non si è vista nella gara contro i danesi, specialmente per quanto riguarda il reparto difensivo.



Motivo per cui Prandelli ha richiamato all'ordine il gruppo nella conferenza stampa della vigilia, chiarendo che a differenza della gara con la Danimarca dovrebbero esserci molti cambi nell'undici titolare. Il ct azzurro dovrebbe lasciare in panchina Balotelli, debilitato negli ultimi giorni da una gastroenterite, e confermare dal primo minuto Osvaldo, reduce dalla brillante prestazione contro la Danimarca, con Florenzi e l'idolo di casa Insigne al suo fianco. In difesa Astori è favorito su Ranocchia, le fasce saranno presidiate da Abate e Pasqual, mentre a centrocampo assieme a Pirlo e Montolivo dovrebbe esserci Aquilani. Il calcio d'inizio alle 20.45, arbitra l'inglese Oliver.