Italia: Prandelli chiama Parolo e Criscito per le amichevoli contro Germania e Nigeria

20:09 - Sono il centrocampista del Parma Marco Parolo e il difensore dello Zenit San Pietroburgo Domenico Criscito le due novità tra i 28 convocati di Cesare Prandelli per le amichevoli della Nazionale azzurra contro Germania e Nigeria, le due gare che chiuderanno il 2013 dell'Italia, in programma rispettivamente venerdì 15 novembre a Milano e lunedì 18 al 'Craven Cottage' di Londra. Martedì a mezzogiorno il ritrovo degli azzurri a Coverciano.

Parolo, protagonista di un ottimo avvio di campionato, era già chiamato in azzurro nel marzo 2011 per le gare con Ucraina e Slovenia. Criscito era assente in Nazionale dagli incontri validi per le qualificazioni Mondiali di ottobre 2012 con Armenia e Danimarca. I convocati si raduneranno martedì a mezzogiorno a Coverciano e nel pomeriggio scenderanno in campo per il primo allenamento. La lista:



Portieri: Buffon (Juventus), Marchetti (Lazio), Sirigu (Paris Saint Germain)

Difensori: Abate (Milan), Barzagli (Juventus), Bonucci (Juventus), Criscito (Zenit San Pietroburgo), Maggio (Napoli), Ogbonna (Juventus), Pasqual (Fiorentina), Ranocchia (Inter)

Centrocampisti: Candreva (Lazio), De Rossi (Roma), Diamanti (Bologna), Florenzi (Roma), Giaccherini (Sunderland), Marchisio (Juventus), Montolivo (Milan), Thiago Motta (Paris Saint Germain), Parolo (Parma), Pirlo (Juventus), Poli (Milan)

Attaccanti: Balotelli (Milan), Cerci (Torino), Gilardino (Genoa), Insigne (Napoli), Osvaldo (Southampton), Rossi (Fiorentina).