Italia, Prandelli: "Balotelli sta meglio"

21:52 - Una frase, ma davvero significativa: "Mario sta un po' meglio". Parla Cesare Prandelli che, in vista della sfida contro l'Armenia che si giocherà a Napoli, lancia messaggi di positività sulla presenza di Balotelli. Il c.t., presente a Firenze a Corri la Vita dove è stato lo stater ufficiale, ha spiegato: "Avremmo voluto portrare i giocatori qui, ma dobbiamo allenarci". Il verdetto sulla presenza di SuperMario è previsto per oggi.

E Balotelli, in mattinata è tornato a dire la sua tramite il suo social network prediletto, Twitter. Mario, riferendosi a un titolo de La Gazzetta dello Sport che spiega il perché Mario sarà comunque a Napoli per il match "simbolo anticamorra", ha replicato leggermente stizzito: "Questo lo dite voi. Io vengo perché il calcio è bello, tutti devono giocarlo dove vogliono e poi c'è la partita".



GOL IN PARTITELLA

Intanto ci sono segnali positivi per l'attaccante azzurro che dopo qualche giro di corsa in campo insieme a tutto il gruppo ha preso parte alla partita a campo ridotto. Schierato in attacco insieme a Giuseppe Rossi, l'attaccante milanista ha anche segnato un gol. Dopo che ieri Super Mario aveva interrotto quasi all'inizio l'allenamento, per problemi di gastroenterite e influenza, il c.t. Prandelli ha deciso di provarlo a partita iniziata al posto di Gilardino, mentre Rossi sostituiva Diamanti.

PRANDELLI FA LE PROVE

Il commissario tecnico ha testato inizialmente due formazione così schierate: da una parte Sirigu con Abate, Bonucci, Astori e Pasqual, al centro Montolivo, Pirlo e Aquilani e in avanti Florenzi, Osvaldo e Insigne; dall'altra parte Marchetti, una linea difensiva composta da De Silvestri, Ranocchia, Chiellini e Balzaretti, Verratti e Marchisio, Cerci, Diamanti e Giaccherini alle spalle di Gilardino. Poi, via via, si sono alternati Rossi e Balotelli. Quest'ultimo, dopo la doccia, si è recato in camera, al telefono, dribblando alcuni tifosi ospiti a Coverciano