Italia, Prandelli: "Balotelli non ha chiesto di tornare a casa" 

21:12 - L'Italia è già qualificata per il prossimo Mondiale brasiliano ma il ct Cesare Prandelli invita a non abbassare la guardia: "E' una partita importante soprattutto per il ranking. Vincere e fare buone prestazioni aiuta a crescere e ad avere più fiducia". Sul caso-Balotelli: "Non ha mai chiesto di tornare a casa (dopo il problema muscolare, ndr). Avrebbe bisogno di sdrammatizzare un po' le situazioni e vivere con serenità i suoi 23 anni".

L'attaccante del Milan è un argomento ricorrente anche a Copenaghen: "Quando sente un dolorino è sempre molto preoccupato perché non ha grossi infortuni alle spalle, ma il dottore ha detto che con 2-3 giorni di terapie sarebbe tornato a disposizione. Lui ha ascoltato e non mi ha chiesto di andare via. Domani non ci sarà. Ho parlato con lui, come con Verratti e Insigne: hanno problemi minimi. Sono convinto che possano recuperare per martedì. Mario? Il personaggio è sempre più imponente rispetto all'uomo e al calciatore. Deve vivere con serenità, se ci sono dei problemi vanno affrontati". Non viene svelata la formazione anti-Danimarca, anche se "Pirlo non parte titolare ma sarà a disposizione. Io parlo di esperimenti quando si manda in campo una formazione che non ho mai provato almeno per 8/11. Certo, domani vogliamo valutare chi ha giocato meno, ma con la consapevolezza che è una partita importante anche per il ranking. Vincere e fare buone prestazioni aiuta a crescere. E senza l'assillo dei tre punti potremo fare bel gioco: vedrete, giocheremo bene".

Il mirino poi si sposta sugli ultimi fatti accaduti in Italia: dalla chiusura degli stadi per i cori di discriminazione territoriale all'interruzione del minuto di silenzio in ricordo delle vittime di Lampedusa: "Quando uno stadio viene chiuso, vuol dire che tutti hanno sbagliato. Perdiamo tutti. Ultrà che ricattano? Vuol dire che non si è fatta prevenzione. Certi personaggi si sentono protagonisti assoluti e invece non lo sono. Mi piacerebbe - ha concluso Prandelli - che, come a Palermo dove dopo qualche fischio all'inno della Bulgaria tutto lo stadio lo ha applaudito, negli stadi ci fosse il contrasto della tifoseria a certi cori". Tornando a temi di campo, per il futuro resta in piedi una possibile coppia d'attacco formata da Balotelli e Osvaldo: "L'idea è nata quando abbiamo giocato con il Brasile a Ginevra. Questa coppia è interessante, potente, tecnica, con profondità. Dovremo avere la possibilità di provarli".