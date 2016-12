Italia, Montolivo: "Lasciate stare Balotelli"

12:14 - Il primo azzurro a parlare in vista dell'amichevole tra l'Italia e la Germania è stato il centrocampista del Milan, Riccardo Montolivo. Impossibile non parlare anche di Milan: "Usciremo dal momento difficile, ma parliamo di Italia-Germania. Sarebbe bello vedere Balotelli-Rossi davanti, Pepito sta tornando ai suoi livelli mentre Mario dovrebbe essere lasciato in pace". Gli azzurri non saranno teste di serie ai Mondiali: "Saremo un'oasi felice"

Il capitano rossonero è ottimista su tutta la linea nonostante il periodo difficile sia con la maglia del Milan che con quella della Nazionale dopo aver fallito l'ingresso come testa di serie al Mondiale: "E' sempre un piacere tornare in Nazionale perché si respira aria buona, ma anche a Milano è così. C'è un bel gruppo e in rossonero usciremo presto dal momento difficile". Nel Milan come con l'Italia c'è anche la questione Balotelli che Prandelli vorrebbe affiancare a Rossi nonostante qualche problemino di troppo: "Mario sa benissimo che periodi negativi capitano in carriera ed è per questo che lo vedo tranquillo. Tutto quello che accade attorno a lui viene un po' estremizzato. Sarebbe bello vedere la coppia Balotelli-Rossi, ma ci sono anche tanti altri attaccanti forti". Impossibile non commentare le intemperanze delle diverse tifoserie: "La situaziona non la risolvi con le regole, che sia razzismo o altro. Il problema è culturale e serve tempo per cambiare. Non credo che le curve siano in mano alla criminalità".

PAROLO: "SE FACCIO BENE ANDRO' IN BRASILE"

Assieme a Montolivo ha preso parola in conferenza stampa anche il collega di reparto Marco Parolo: "Sono contento di essere tornato in Nazionale - spiega il centrocampista del Parma -. E' un riconoscimento di quanto di buono sto facendo col club. Affrontare una squadra forte come la Germania deve essere uno stimolo in più per me". Questa è la seconda apparizione tra i convocati ma il pensiero va al Brasile: "Sarò sulla lista per i Mondiali solo se ripeterò da qui a fine campionato quanto ho fatto nelle prime dodici giornate".