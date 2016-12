Italia, Giuseppe Rossi di nuovo in campo ma si ferma De Rossi

19:00 - Dopo due giorni trascorsi a riposo, causa febbre e forte tonsillite, Giuseppe Rossi ha ripreso oggi gli allenamenti in modo lieve e differenziato. Ha svolto un un lavoro a parte anche Daniele De Rossi alle prese con una distorsione all'alluce del piede destro, subita nel match contro il Sassuolo. I due giocatori non saranno disponibili contro la Germania, ma potrebbero recuperare per la sfida di lunedì contro la Nigeria.

Dopo questa seduta di lavoro, soprattutto tattica, la Nazionale si è diretta a Milano per effettuare la rifinitura in serata.