Italia-Germania, Prandelli: "Non abbiamo alibi, mai visto Balotelli così carico"

10:13 - Primo test importante verso il Mondiale per l'Italia con il ct Prandelli che non cerca scuse: "Non ci sono alibi, abbiamo preparato bene la partita. Vedremo quanta distanza c'è tra noi e la Germania". Davanti, dopo tutti i problemi, tornerà Mario Balotelli: "Visto come si è presentato in ritiro penso che le critiche gli abbiano giovato. Non l'ho mai visto così determinato". Anche Buffon in conferenza sul Mondiale: "Sensazioni positive".

Per la Germania la partita con gli azzurri è sempre un test difficile e in settimana sono arrivati gli elogi del ct tedesco Joachim Loew: "Ha ragione quando dice che l'Italia è la patria del tatticismo, ma c'è grande rispetto per loro quanto loro ne hanno per noi. La squadra è in condizione psicofisica straordinaria e faremo una grande partita giocando a viso aperto. Non abbiamo alibi, vedremo a che punto saremo". Davanti torna Balotelli: "Le critiche gli hanno fatto bene, non l'ho mai visto così determinato. Bierhoff? Ha ragione, Mario è temuto da tutte le difese e deve pensare solo a giocare". Difficile tornare all'ultima vittoria della Germania: "Non me lo ricordo, ma faccio gli scongiuri. Sarebbe bello portare avanti questa striscia positiva".

Annunciata la formazione:

Buffon; Abate, Barzagli, Bonucci, Criscito; Marchisio, Pirlo, Thiago Motta, Montolivo; Balotelli, Osvaldo



BUFFON: "BUONE SENSAZIONI MONDIALI"

A fianco del ct c'era anche il capitano Gianluigi Buffon: "Abbiamo la certezza di un gruppo consolidato di 15-16 giocatori - ha spiegato - che hanno una responsabilità verso la maglia. Abbiamo dimostrato di saper giocare a calcio facendo spesso buone prestazioni e risultati. Siamo arrivati in zona medaglia nelle ultime competizioni quando nessuno se lo aspettava. Le sensazioni sono buone e se in questi 7 mesi qualche talento dovesse esplodere saremmo ancora più contenti".