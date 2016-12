Italia-Germania 1-1, Abate risponde a Hummels

11:41 - Test positivo in vista dei Mondiali in Brasile per l'Italia nell'amichevole di lusso contro la Germania. Match vero a San Siro per gli uomini di Prandelli, che pareggiano 1-1 con i tedeschi. Azzurri subito sotto all'8': Hummels va in cielo e beffa Buffon di testa su calcio d'angolo. La rete del pareggio la segna invece Abate al 28' dopo una bella combinazione con Bonucci. Per la squadra di Loew anche tre legni.

LA PARTITA

Italia-Germania non è mai un'amichevole. Sfida infinita tra due colossi del calcio con un occhio al passato e uno al futuro. Nel mirino di Prandelli e Loew c'è infatti il Brasile e il test di lusso a San Siro è l'occasione giusta per capire ambizioni e potenzialità di entrambe le squadre. A sette mesi dal Mondiale, per gli azzurri è già ora di tirare le somme al cospetto di una delle squadre favorite per il titolo. E l'inizio non è dei più confortanti. Il match è vero, si capisce subito, e la Germania alla prima occasione passa. A tradire è il reparto arretrato: Hummels sovrasta Barzagli e beffa Buffon di testa su calcio d'angolo. Senza il filtro a centrocampo, l'Italia dietro balla e al 18' rischia grosso sul tiro di Khedira che si stampa sul palo. Senza attaccanti di ruolo in campo, la squadra di Loew mostra un lato inedito del suo gioco, punta sul possesso palla e si affida agli inserimenti. Guardiola del resto fa proseliti anche in Germania.



Pochi fronzoli invece per gli azzurri, che comunque, distrazioni difensive a parte, danno sempre l'impressione di poter colpire. In avanti però la coppia Balotelli-Osvaldo non fa scintille: movimenti simili e spazi chiusi. E così tocca ad Abate inventarsi il pareggio dopo un perfetto scambio in area con Bonucci. Per la banda di Prandelli, le buone notizie arrivano soprattuto dai piedi di Pirlo, capace sempre di trovare i compagni con precisione e di accendere la luce quando serve. Marchisio, Thiago Motta e Montolivo invece giocano col freno a mano tirato. Manca qualità e gli azzurri faticano a rendersi pericolosi. E così la Germania torna a spaventare Buffon, che al 31', dopo un pasticcio di Bonucci, deve ringraziare la traversa.



Nella ripresa Prandelli prova a mischiare la carte e a cambiare faccia all'Italia. Dentro Candreva al posto di uno spento Osvaldo e Marchisio dietro alla punte. Per gli azzurri il match però non decolla. Balotelli, osservato speciale della partita, dialoga bene con Criscito, ma non trova i varchi giusti per andare al tiro. Dall'altra parte del campo i tedesci invece rinunciano al pressing alto e si affidano alle ripartenze. E così, lentamente, a San Siro l'intensità tecnica cala e la sfida si spegne. Non l'agonismo però. Nel finale, infatti, dopo le scintille tra Thiago Motta e Kross, Hoewedes gela lo stadio e centra il terzo palo per i tedeschi. Ma l'Italia di Prandelli c'è. Fortunata, ma c'è.

LE PAGELLE

Pirlo 7: è il faro dell'Italia. Palla in cassaforte tra i suoi piedi. Prandelli gli affida la squadra e lui la guida come al solito con grande classe e temperamento

Abate 6,5: primo centro in nazionale per il laterale del Milan, che firma una perla di sinistro e regala all'Italia un pareggio che dà morale in vista delle partite che contano

Criscito 6,5: ha gamba e si vede. Buone le incursioni sia nel primo tempo, sia nella ripresa. Prandelli ha fatto bene a farlo rientrare nel gruppo

Osvaldo 5: nessuna scintilla accanto a Balotelli, a cui ruba spazio e palloni. Poco dinamico e lontano dalla porta

Balotelli 6: la volontà c'è, e lo dimostrnao le sgroppate palla al piede verso la porta tedesca. Prova a caricarsi la squadra sulle spalle, ma non trova il guizzo giusto. Hummels e Jansen non lo trattano con i guanti bianchi, ma non si scompone

Mueller 6,5: palla al piede fa paura, soprattutto se ha campo. Si inserisce con continuità, ma gli manca la punta a cui appoggiarsi

Goetze 5: prova deludente. Nessun lampo degno di nota. Da lui ci si aspetteta molto di più



IL TABELLINO

ITALIA-GERMANIA 1-1

Italia (4-3-1-2): Buffon 5,5; Abate 6,5, Bonucci 5,5, Barzagli 6 (25' st Ogbonna 6), Criscito 6,5; Marchisio 6, Pirlo 7 (37' st Cerci sv), Thiago Motta 6; Montolivo 6; Balotelli 6, Osvaldo 5 (7' st Candreva 6).

A disp.: Sirigu, Marchetti, Maggio, Pasqual, Ranocchia, De Rossi, Diamanti, Florenzi, Giaccherini, Parolo, Poli, Gilardino, Insigne, Rossi. All.: Prandelli 6

Germania (4-4-2): Neuer 6; Lahm 6, J. Boateng 6, Hummels 6,5, Jansen 6; Khedira 6 (22' st S. Bender 6), Kroos 5,5, T. Mueller 6,5 (42' st L. Bender sv), Hoewedes 6; Goetze 5 (14' st Ozil 5,5), Schuerrle 5,5 (14' st Reus 5,5).

A disp.: Adler, Weidenfeller, , Schmelzer, Westermann, Draxler, Sam, , Kruse. All.: Loew 6

Arbitro: Benquerenca

Marcatori: 8' Hummels (G), 28' Abate (I)

Ammoniti: Lahm, Kroos (G); Marchisio, Thiago Motta (I)

Espulsi: -