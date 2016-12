Italia: contro la Danimarca Osvaldo centravanti con Giaccherini e Diamanti a supporto

21:10 - Diamanti-Osvaldo-Giaccherini. E' questo il tridente provato da Cesare Prandelli nell'allenamento mattutino in vista dell'impegno contro la Danimarca. Il ct azzurro dovrà fare a meno di Balotelli, Verratti e Insigne. I tre, ancora a riposo precauzionale, partiranno con i compagni per Copenaghen nel primo pomeriggio. In particolare il tecnico ha escluso la possibilità che Balo tornasse a casa per curarsi con il Milan, d'intesa con il club rossonero.

D'altra parte la situazione non è così complicata da indurre Prandelli a lasciare a Coverciano Balotelli per il recupero. Contro l'Armenia la punta dovrebbe esserci.



Detto del tridente offensivo, il ct ha un dubbio a centrocampo per la partita di domani contro la Danimarca: non ha ancora scelto se schierare Pirlo o Thiago Motta.