Italia, Cesare Prandelli: "Su Balotelli si esagera. Preoccupato per l'Armenia"

11:27 - Alla vigilia di una partita fondamentale per l'Italia, il ct Cesare Prandelli chiude la polemica attorno a Mario Balotelli: "Penso solo all'Armenia. Mario si è allenato bene e non deve spiegare più nulla. Su Balotelli se le va a cercare ma stiamo esagerando". A Napoli arriva l'Armenia: "Dobbiamo vincere per essere teste di serie, ma sono preoccupato. In questi giorni non siamo stati concentrati. Cassano dice che lo snobbo? Non gli rispondo".

Quello contro l'Armenia è un match importante in vista del prossimo Mondiale, ma attorno alla Nazionale l'attenzione è spostata su vicende che col campo hanno poco a che fare. La prima, ancora una volta, riguarda Mario Balotelli. "Su Balotelli si esagera troppo - smorza subito Prandelli -. Hanno già parlato Abete e Valentini e sono d'accordo con le loro posizioni. Il ragazzo non deve spiegare nulla anche se spesso se le va a cercare. Per noi l'argomento è chiuso, è come un figlio... e a volte fa arrabbiare". Le chiacchiere però stanno togliendo concentrazione agli azzurri: "Sono molto preoccupato per la sfida con l'Armenia. Loro hanno almeno quattro buoni giocatori per le ripartenze e noi siamo distratti. Ci saranno molti cambi rispetto a Copenhagen, ma valuterò tutto dopo l'allenamento".

In campo potrebbe rivedersi Lorenzo Insigne, che sarebbe il quarto napoletano a giocare con la maglia della Nazionale al San Paolo: "Ha superato gli acciacchi e l'ho visto molto bene, è carico". L'azzurrino ha preso quel posto che Cassano vorrebbe per sé: "Non rispondo ad Antonio per rispetto, ci vorrebbe troppo tempo e dovrei fare lo stesso discorso a tutti i giocatore" si affretta a dire Prandelli.

PARTITELLA: OSVALDO TITOLARE E BALO TRA LE RISERVE

Nella partitella a campo ridotto effettuata in serata al San Paolo, Prandelli ha provato tra i titolari l'ex romanista Osvaldo, con Florenzi a destra e Insigne a sinistra. Balotelli ha invece giocato con le possibili riserve. Al termine dell'allenamento il ct azzurro non ha dato l'undici ufficiale di martedì sera: i dubbi dunque restano.



Probabili formazioni:

Italia (4-3-3): 12 Marchetti; 20 Abate, 19 Bonucci, 4 Astori, 14 Pasqual; 7 Aquilani, 21 Pirlo, 18 Montolivo; 16 Florenzi, 17 Insigne, 10 Osvaldo. (1 Buffon, 13 Sirigu, 3 Chiellini, 15 Ranocchia, 2 De Silvestri, 5 Thiago Motta, 8 Marchisio, 6 Candreva, 9 Balotelli 22 Giaccherini, 23 Diamanti, 11 Rossi). Ct: Prandelli.

Armenia (4-4-1-1): 1 Berezovski; 13 Hovhannisyan, 5 Arzumanyan, 15 Mkoyan, 20 Hayrapetaryan; 23 Ozbiliz, 6 Mkrtchyan, 7 Yedigaryan, 10 Ghazaryan; 18 Mikhitaryan; 14 Movsisyan. (12 Kasparov, 16 Aleksanyan, 17 Avagyan, Haroyan, 3 Voskanyan, 8 Marcos Pizzelli, 9 Edgar Malakyan, 21 Manoyan, 22 Dashyan, 11 Sarkisov). Ct: Minasyan.