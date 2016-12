Italia: Balotelli voleva lasciare il ritiro, Prandelli lo ha bloccato 

15:03 - Per questa volta "Balotellata" solo sfiorata. Balotelli era convinto e pronto a lasciare il ritiro della Nazionale a Coverciano a causa dell'indolenzimento all'adduttore. Nulla di tutto ciò perché Prandelli, dopo un faccia a faccia, ha bloccato Supermario a Coverciano. Il ct ha voluto dare un segnale forte all'attaccante del Milan: resta col gruppo e lavorerà per recuperare per la partita contro l'Armenia di martedì prossimo.

Balotelli avrebbe anche espresso il desiderio di lasciare il ritiro della Nazionale dicendo di sentire ancora un dolore fastidioso. Ma Prandelli, dopo aver consultato il dottore Castellacci, ha deciso di trattenerlo. Un piccolo caso diplomatico che si è risolto con i sorrisi del ct e dell'attaccante, quest'ultimo magari un po' forzato.