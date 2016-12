Italia: Balotelli, allarme rientrato. Solo indolenzimento

10:20 - Un po' di paura, ma niente di più. La risonanza cui si è sottoposto Mario Balotelli, reduce da una botta nell'allenamento di ieri che aveva fatto temere una piccola distorsione al ginocchio, ha evidenziato solamente un indolenzimento all'adduttore sinistro. Abbastanza, probabilmente, per risparmiarlo contro la Danimarca, ma non per rispedirlo a casa. Balo resterà con il gruppo come Verratti e Insigne - stesso problema - e sarà pronto per l'Armenia.

La buona notizia è stata comunicata direttamente dal medico della Nazionale, Enrico Castellacci, che ha escluso problemi più delicati per SuperMario. Contro la Danimarca, però, è auspicabile un turno di riposo. Prandelli, quindi, dovrebbe a questo punto optare per Osvaldo al centro di un attacco completato da Pepito Rossi e Candreva. Il medico azzurro ha spiegato: ''Forse il problema muscolare è stato causato da un minimo trauma al ginocchio subito ieri in allenamento. Il ragazzo ci ha avvisati soltanto dopo, comunque, lo ripeto, non c'è da preoccuparsi. Anche se, quando si tratta di cose muscolari, bisogna monitorare la situazione. A livello precauzionale è più verosimile che Balotelli possa essere disponibile per la partita di martedì con l'Armenia anziché per quella in programma fra due giorni con la Danimarca - ha continuato - I tempi sono stretti, ma se recupererà in maniera veloce allora potrebbe essere pronto. Siamo in oltre a stretto contatto con lo staff medico del Milan''. Intanto il giocatore oggi resta a riposo. Infine, Castellacci ha rassicurato su Giuseppe Rossi, tornato in nazionale dopo quasi due anni per il doppio infortunio al ginocchio destro.

Per la partita di venerdì sono in dubbio anche Lorenzo Insigne e Marco Verratti. Anche per loro l'esito della risonanza magnetica effettuata ha dato esito negativo, evidenziando un affaticamento agli adduttori. Anche l'attaccante del Napoli e il centrocampista del Paris Saint Germain rimangono in ritiro a Coverciano, a disposizione per curarsi. ''Anche su loro - ha detto il responsabile medico azzurro Enrico Castellacci - faremo giornalmente una serie di valutazioni''.