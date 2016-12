Italia, allarme difesa: nel 2013 presi 23 gol in 18 partite

14:40 - Nell'Italia di Prandelli che si prepara al Mondiale c'è un tarlo che continua a preoccupare: la difesa. Solo nel 2013 gli azzurri hanno infatti incassato 23 gol in 18 partite. Una rete ogni 71 minuti, che ha fatto scattare l'allarme in vista del Brasile. Solo con Malta, San Marino, Repubblica Ceca, Armenia e Spagna, la Nazionale non ha subito reti. Troppo poco, per chi ambisce alla Coppa del Mondo.

Prandelli, dunque, dovrà correre ai ripari. Dietro l'Italia soffre troppo, soprattutto sulle palle alte e sui calci piazzati. Migliorare su questi fondamentali si può, ma occorre molta attenzione ai dettagli, concentrazione in campo e intesa tra i compagni di reparto. E proprio da quest'ultimo particolare potrà arrivare il cambio di passo capace di blindare la porta azzurra e ridare fiducia a tuta la squadra. Per farlo servirà scegliere però la difesa titolare e insistere, per rodare meccanismi e automatismi. Prandelli lo sa e i prossimi mesi saranno cruciali in vista del Brasile. Con gli stage che aveva chiesto il tecnico azzurro, forse, la situazione avrebbe potuto essere diversa.

ALLARME DIFESA: I MATCH DEL 2013

Olanda-Italia 1-1 (Abate, Astori, Barzagli, Santon)

Brasile-Italia 4-2 (Maggio, Bonucci, Barzagli, De Sciglio)

Italia-Malta 2-0 (Abate, Bonucci, Barzagli, De Sciglio)

Italia-San Marino 4-0 (Maggio, Ranocchia, Ogbonna, Antonelli)

Haiti-Italia 2-2 (Maggio, Bonucci, Astori, De Sciglio)

Messico-Italia 1-2 (Abate, Barzagli, Chiellini, De Sciglio)

Italia-Giappone 4-3 (Maggio, Barzagli, Chiellini, De Sciglio)

Brasile-Italia 2-2 (Maggio, Astori, Chiellini, De Sciglio)

Spagna-Italia 0-0 (Barzagli, Bonucci, Chiellini)

Italia-Uruguay 2-2 (Maggio, Astori, Chiellini, De Sciglio)

Italia-Argentina 1-2 (Maggio, De Rossi, CHiellini, Antonelli)

Italia-Bulgaria 1-0 (Abate, Bonucci, Chiellini, Antonelli)

Italia-Rep. Ceca 2-1 (Bonucci, De Rossi, Chiellini)

Danimarca-Italia 2-2 (De Silvestri, Chiellini, Ranocchia, Balzaretti)

Italia-Armenia 0-0 (Abate, Astori, Bonucci, Pasqual)

Italia-Germania 1-1 (Abate, Barzagli, Bonucci, Criscito)

(Maggio, Ogbonna, Ranocchia, Pasqual)