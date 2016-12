Inter, Zanetti: "Tardelli il tecnico peggiore, Mazzarri assomiglia a Cuper"

10:14 - Da Moratti a Mou, da Tardelli a Mazzarri. Questo e altro nell'autobiografia del capitano dell'Inter Zanetti: "Alla mia carriera do un 7,5, dopo queste partite l'Inter è da 7,5-8". E ancora: "Mazzarri assomiglia un po' a Cuper per la dedizione al lavoro e per come vive le partite". Nel libro c'è anche il nome del tecnico peggiore: "Con Tardelli è stato un anno difficile, perdemmo il derby 6-0 e si ruppe qualcosa. E' quello con cui ho legato di meno".

Zanetti ha presentato l'autobiografia 'Giocare da uomo' in un'intervista al TG1. Vent'anni di Inter, un matrimonio senza crisi: "E' un amore infinito, che penso rimarrà tale. Non smetterò mai di ringraziare la famiglia Moratti e i tifosi per tutto l'amore che mi hanno dato dal primo giorno. L'Inter è un'altra famiglia che amo davvero". E ancora sugli allenatori: "Mancini è stato quello con il quale abbiamo iniziato il nostro ciclo, ha fatto un grandissimo lavoro. Lippi? La società gli ha dato tutto per fare una grande squadra, ma purtroppo non è stato così. Non è stata solo colpa sua, ma è stata un'annata molto complicata. Cuper? Mi è dispiaciuto tantissimo come è finito il suo legame con l'Inter. Era una persona molto seria e capace nel suo lavoro, ha pagato il 5 maggio". Capitolo a parte su Mourinho: "E' un allenatore e un uomo di grande personalità, Un vincente che cura tutti i dettagli. Con noi ha fatto due anni che rimarranno nel cuore di tutti gli interisti".



Possibile un'Inter senza Moratti? "Io credo che anche se non fosse più presidente sarà sempre l'Inter. Perché la sua famiglia ha dedicato tanto amore a questa squadra, lui ha dato tantissimo a questa società come ha fatto suo padre. Il presidente ha dei sentimenti per questa maglia incredibili, io sono molto legato soprattutto alla persona". Sul futuro: "A fine carriera vorrei fare qualcosa in società da dirigente. Basta che sia legato all'Inter, per dirigere da uomo".