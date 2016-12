Inter, Ventola risponde a Thohir: "Orgoglioso delle sue parole"

10:26 - L'elogio di Erick Thohir (che ha parlato in esclusiva con Sport Mediaset) a Nicola Ventola non è passato inosservato. Specialmente al diretto interessato che, raggiunto telefonicamante a Santa Monica, in California, ha spiegato: "Mi ha riempito d' orgoglio quello che ha detto. Quando ho letto quello che aveva detto Thohir mi sono emozionato", ha detto l'ex attaccante nerazzurro che ora cercherà di contattare il tycoon indonesiano per ringraziarlo.

"Quando mi sono svegliato ho visto che mi erano arrivati più di 100 messaggi e mi sono chiesto: ma che ho combinato? - ha detto a Sky -. Per Thohir sarebbe stato facile fare nomi più importanti ma il fatto che abbia detto il mio lascia intendere che capisce di calcio ed è ben informato", aggiunge con una punta di ironia Ventola. "Ora - conclude - Cercherò la sua mail per scrivergli magari in indonesiano gli auguri. Cercherò di mettermi in contatto con lui, perche' quel che ha detto mi inorgoglisce. Lui ha visto l'impegno che ci mettevo, il cuore. E questo dev'essere indicativo per i tifosi dell'Inter, perche' vuol dire che già ci seguiva. Se l'Inter dovesse chiamare? Ci tornerei anche a piedi". conclude