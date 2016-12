Inter, Thohir: "Vorrei vincere la Champions nel 2016"

16:22 - Il presidente dell'Inter Erick Thohir, ospite del talk show sportivo di Italia 1 Tiki Taka, ha parlato della sua nuova avventura: "E’ un sogno che si è realizzato: vogliamo fare l’Inter sempre più forte. Mi piacerebbe molto prendere Messi. Adesso stiamo analizzando se intervenire a gennaio. La finale di Champions del 2016 speriamo sia la finale che vincerà l’Inter. Agnelli e la polemica su Jakartone? Non ho mai sentito parlare di scudetto di cartone".

"L’Inter è dei suoi tifosi - ha proseguito Thohir - ma oltre ai tifosi devono essere contenti anche i suoi dirigenti, quindi il punto di partenza è stabilizzare i ricavi. Per i primi due anni i dirigenti lavoreranno per sistemare e aumentare i ricavi. È troppo presto per parlare di stadio: valuteremo se continuare a San Siro o cambiare. Mai sarò in grado di pareggiare i successi di Moratti: voglio far crescere l’Inter proprio grazie alle fondamenta solide che ha costruito la famiglia di Massimo”.



A proposito di Josè Mourinho e del rapporto con la Juventus, il presidente dell’Inter dichiara: “Mourinho è un grande allenatore, uno dei più grandi al mondo. Agnelli e la polemica su Jakartone? Non ho mai sentito parlare di scudetto di cartone, credo sia una cosa che non possa esistere. Ad ogni modo il passato è passato. Ho un figlio juventino, ma credo che tra pochi mesi diventerà interista”.



Inoltre, sulla squadra, Thohir dichiara: “Sono andato alla Pinetina e devo dire che è davvero un posto leggendario. Quello che mi ha impressionato è Zanetti: mi piacerebbe che i giovani di oggi avessero la sua disciplina. Stimo molto anche Mazzarri: spero di fare per lui un’Inter sempre più forte e di far arrivare in nerazzurro tanti giovani talenti”.



Infine, a proposito della stima che ha nei confronti di Nicola Ventola, Thohir chiude: “E’ stato sfortunato per via dei problemi fisici, altrimenti sarebbe diventato una delle stella dell’Inter”.