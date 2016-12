Inter, Thohir scherza: "Abbiamo troppe cravatte"

12:53 - Nonostante la pareggite che affligge l'Inter da quando Erick Thohir è diventato presidente, il numero uno nerazzurro non perde il buon umore e con il sorriso sulle labbra riferisce al dg Marco Fassone: "Ora di cravatte ne abbiamo abbastanza". Il tycoon indonesiano gioca con il termine "tie", che in inglese significa sia "pareggio" sia "cravatta". Poi parla di mercato: "Non sono Abramovich, voglio rilanciare il brand e il marchio".

Se ET rifiuta di parlare di mercato, Palacio si lascia scappare un commento: "Qualcosa ci manca, sono stato preso per fare la seconda punta", poi il Trenza parla del rinnovo: "I miei procuratori ne stanno parlando, la prossima settimana si saprà qualcosa".



Alla cena erano presenti anche Walter Mazzarri, che non sa ancora che emozione proverà al suo ritorno al San Paolo, e Cambiasso che scagiona Massimo Moratti dal momento no dei nerazzurri: "Non esiste che si prenda anche questa resbonsabilità, è l'ennesimo atto di amore di un grande uomo. Con i tre punti il pareggio vale poco o nulla: Dobbiamo rifarci a Napoli, ma non ditemi che saremo avvantaggiati per il loro impegno Champions".