Inter, Thohir regala la maglia numero 3 ad Allen Iverson

12:49 - E' Allen Iverson il primo colpo di mercato del nuovo proprietario dell'Inter Erick Thohir. Thohir e l'ex stella Nba, che per tanti anni ha militato nelle fila dei Philadelphia 76ers di proprietà del magnate indonesiano, si sono incontrati a Jakarta in occasione del Grand Final LA Lights Streetball 2013. Iverson ha ricevuto in regalo la maglietta nerazzurra numero 3, quello indossato in carriera e poi ha postato la foto sul proprio profilo Instagram.