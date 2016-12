Inter, Thohir prepara lo sbarco a Milano e vuole la presidenza

18:48 - Inter tra campo e mercato, aspettando lo sbarco di Thohir a Milano per le due assemblee di ricapitalizzazione fissate per i prossimi 12 e 15 novembre. Con i segnali che arrivano in merito al prossimo presidente del club: scendono le quotazioni di Moratti, che difficilmente riceverà come gradirebbe il bastone di comando, salgono quelle di Thohir che sembra deciso ad autonominarsi presidente. Thohir che intanto, attraverso i colloqui proprio con Moratti, ha già recepito le esigenze di Mazzarri per il mercato di gennaio, dandone prova con l'ultima intervista che arriva da oltreoceano: la squadra ha bisogno almeno di due esterni.

Uno potrebbe essere Emanuele Giaccherini, e dall'Inghilterra arrivano conferme da Gustavo Poyet, il manager del Sunderland che alla stampa ha parlato di un giocatore frustrato e depresso per il poco spazio a disposizione: a gennaio si attende un'offerta dai nerazzurri per l'esterno che in estate la Juve aveva ceduto per 8 milioni di euro. Inter che dalla Juve aspetta anche il via libera per la metà di Isla, se conte avrà Biabyany o un altro esterno offensivo. Alternativa da non sottovalutare per il club di Thohir è invece il croato del Genoa Vrsaliko sul quale il club vanta una sorta di opzione per il prossimo mercato estivo. Dove non andranno più in scena le scelte strategiche di Moratti anche se l'ancora per poco presidente dell'Inter questa mattina era al campo, ha seguito il lavoro della squadra come ai bei tempi. Tempi che in vista della trasferta di Udine sono piuttosto allarmanti per le condizioni della squadra in piena emergenza in attacco. Contro la formazione di Guidolin, Palacio sarà l'unica punta perché Icardi è fermo per la pubalgia e Belfodil squalificato. Rispetto a bergamo Alvarez giocherà più avanti al posto di Kovacic e non ci sarà ancora una volta Campagnaro. Un problema in più per l'Inter che nelle ultime tre trasferte ha collezionato soltanto tre punti. In mattinata Handanovic, infortunato a Bergamo, ha ripreso il lavoro leggero sul campo, domani proverà a forzare per vedere se ce la fa per Udine.