Inter, Thohir pensa allo stadio: "Investirò a Milano"

11:07 - Prima l'abbraccio dei tifosi alla Pinetina, poi l'appuntamento con il sindaco di Milano Giuliano Pisapia. Il primo giorno da presidente dell'Inter, per Erick Thohir, comincia con una sconfitta contro il Chiasso e si conclude con un incontro che, nelle intenzioni dell'indonesiano, dovrebbe essere il primo passo di un percorso che porterà alla nascita del nuovo stadio nerazzurro nel giro di qualche anno.

Thohir, in realtà, non parla mai di "stadio" ma spiega di essere alla ricerca di "opportunity business". Pisapia, allo stesso modo, non pronuncia mai la fatidica parola ma, comunque, la lascia intendere: "E' stato un incontro amichevole, uno scambio di opininioni sullo sport, sul futuro e lo sviluppo di Milano - dice il sindaco meneghino -. E' stato il primo passo di un dialogo che proseguirà presto, abbiamo avviato un percorso comune che ci porterà a collaborare per il bene di Milano e di chi ha scelto la città per un investimento importante".



L'investimento importante si chiama Inter, ma presto riguarderà anche il nuovo stadio di proprietà. L'area individuata è quella di Rho, che ospiterà l'Expo 2015. Insieme a Thohir, a Palazzo Marino erano presenti anche Roeslani, Soetedjo e Massimo Moratti, oltre ad Alberto Manzonetto, nuovo membro del Cda nerazzurro. L'incontro è stato solo il primo passo di questo nuovo progetto, ma già all'inizio della prossima settimana è in programma l'appuntamento con Roberto Maroni, presidente della Regione Lombardia. L'"opportunity business" prosegue spedita.