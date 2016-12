Inter, Thohir: "La squadra darà il meglio per vincere il derby ma non sarà facile"

10:34 - "Sarà un derby molto interessante. L'avevo già visto in Indonesia ma è la mia prima volta dal vivo e sarà molto meglio guardarlo allo stadio. I giocatori daranno il loro meglio per vincere ma non sarà facile". Così ai microfoni di Sportmediaset il presidente dell'Inter Thohir sulla sfida contro il Milan, in occasione della festa di Natale del settore giovanile. "Preoccupato per gli ultimi risultati? Ho fiducia nell'allenatore e nella squadra".

"Penso che quella contro il Napoli sia stata una buona partita", ha aggiunto Thohir al nostro Paolo Bargiggia. Sulla chiusura della Curva Nord, il neo presidente dell'Inter non si è voluto sbilanciare: "Chiedete a Fassone...".