Inter, Thohir incontra Maroni: sul tavolo il progetto del nuovo stadio 

13:01 - Un'ora e un quarto di faccia a faccia: Erick Thohir e Roberto Maroni a colloquio nel palazzo della regione Lombardia. Il presidente dell'Inter e il governatore lombardo, sul tavolo il progetto Expo e la possibilità di realizzare un nuovo stadio in zona Rho: un primo incontro che ha permesso a Maroni di registrare la disponibilità del tycoon indonesiano a valutare tale ipotesi. Presente anche Massimo Moratti: "E' un progetto possibile".

Ultimo incontro istituzionale per il numero uno nerazzurro che nel primo pomeriggio aveva fatto visita al centro sportivo di Interello per prendere contatto con il settore giovanile dell'Inter rimanendone profondamente colpito. La conferma dallo stesso Massimo Moratti che dopo l'incontro con Roberto Maroni ha parlato non solo del progetto stadio: "Thohir? Grande attività e grande voglia di lavorare, che è una cosa importante per tutti: ha l'intenzione di tenere l'Inter al livello che le compete e questo è molto bello. So che è rimasto soddisfatto dell'organizzazione del nostro settore giovanile e questo mi fa molto piacere ”. Infine una battuta sul nuovo ruolo: "E' una vacanza meravigliosa".

MARONI: "THOHIR SI E' DETTO INTERESSATO"

''Abbiamo parlato di molte cose - ha fatto sapere il governatore della Lombardia Maroni in una nota - fra le quali anche la nostra volontà di realizzare un importante impianto sportivo sull'area Expo una volta finita l'Esposizione universale. Thohir si è detto interessato. Non ha detto sì, ma nemmeno no. E questa era la cosa importante. Del resto, le strutture si inizieranno a costruire solo nella fase dopo-Expo, nel 2016. Ma è confortante sapere che questa è una prospettiva che l'Inter non esclude. Si tratta di una manifestazione di interesse che ho apprezzato e che valuteremo nei prossimi mesi''.

MA PER LO STADIO E' DERBY?

Detto dell'interesse dell'Inter per l'area edificabile sita nel comune di Rho, la novità è che potrebbe profilarsi un derby col Milan. Il club rossonero che come prima scelta ha sempre avuto San Siro da qualche settimana avrebbe infatti incominciato a valutare una soluzione alternativa mettendo gli occhi sulla stessa zona alla periferia ovest di Milano.

LA LEGGE DI STABILITA' DA' UNA MANO

Solo la Juventus, per ora, è riuscita a realizzare il "suo stadio". Altri club ne parlano da tempo ma ancora nulla. Un piccolo spiraglio per vedere realizzare altri campi privati arriva dalla legge di stabilità che riguarda tutta gli impianti (in Italia hanno in media 62 anni) a partire da strutture con 500 posti indoor e 2000 all'aperto. Massimo 14/15 mesi per le autorizzazioni: ecco i tempi burocratici per sbrigare tutto. Adesso, quindi, è aperta la scommessa su chi sarà il prossimo club a costruire il proprio stadio. Milan e Inter: il derby è aperto.