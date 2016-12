Inter, Thohir: "Importanti i prossimi sei mesi. Il mercato? Vedremo cosa serve"

12:22 - Intensa la prima giornata di Erick Thohir a Milano. Il neo presidente dell'Inter è arrivato poco prima della 10 e poi alle 13.30 era in sede, dove ha avuto un vertice di mercato di sei ore con Branca, Ausilio e Angelomario Moratti, cui poi si è unito anche Massimo Moratti. "Saranno importanti i prossimi 6 mesi perché abbiamo una strategia e una struttura nuova", ha detto Thohir all'uscita. Sul mercato: "Ci guardiamo intorno, vedremo cosa ci serve".

LA GIORNATA ORA PER ORA

20.00 - Al termine degli incontri con la dirigenza nerazzurra, Erick Thohir si è recato a cena con Massimo Moratti. Nei prossimi due giorni ha in programma altri vertici importanti, anche con Walter Mazzarri, prima della partita di domenica contro la Sampdoria, alla quale assisterà dal vivo.

19.20 - ''Ci possono volere uno, due o tre anni per ricostruire il club ma saranno importanti i prossimi 6 mesi perché abbiamo una strategia e una struttura nuova. Dobbiamo lavorare duramente come abbiamo fatto oggi e come farò anche domani''. Lo ha detto il neo presidente dell'Inter Erick Thohir all'uscita della sede dopo il summit fiume con i dirigenti nerazzurri. ''Sul mercato prenderemo delle decisioni collettive, quello che faremo dipenderà dalle necessità del club - ha aggiunto il magnate indonesiano - Abbiamo un buon mix tra giocatori giovani ed esperti, ma è giusto guardarsi intorno. La cosa più importante e' capire di cosa ha bisogno la squadra''.

18.55 - Dopo quasi sei ore si è concluso il vertice nerazzurro in sede. "Il vertice è andato bene, molto bene - ha detto il vicepresidente nerazzurro Angelomario Moratti all'uscita - Non è previsto nessun altro summit".

18.05 - Continua la riunione ai vertici nerazzurri. Con Thohir sono sempre riunioni fiume. E riecco Massimo Moratti: dopo essersi assentato, torna negli uffici della sede nerazzurra. C'è sempre (e parecchio) bisogno di lui.

17.10 - Ancora Massimo Moratti, dopo il vertice con Erick Thohir: "Ho incontrato Erick per parlare di questioni finanziarie". Ma l'incontro tra presidente e presidente onorario, in presenza di Branca e Ausilio, non può non essere l'occasione (anche) di fare un punto di calciomercato: visto che di questo stanno parlando in sede all'Inter. Moratti scansa la curiosità. "So che si sta parlando anche di mercato, ma non è per questo che mi sono intrattenuto con Erick".

16.40 - La voce dell'ex padrone, e comunque ancora proprietario del 30 per cento delle azioni-Inter, è una voce che conta in tema di mercato, di giocatori da mettere in lista per rafforzare la squadra a gennaio, di contatti con società e dirigenti, la passione e il carisma di Moratti in tal senso funzionano ancora. Ci mancherebbe. "Di sicuro Thohir ha una gran voglia di lavorare, ha energie e passione -dice Moratti, lasciando la sede nerazzurra-. Stanno guardando al mercato, quello che si può fare". Il discorso lo si vorrebbe portare su nomi e priorità. Moratti lascia tutto in sospeso: "Domenica sarò a San Siro per Inter-Sampdoria". La "prima" di Thohir con quella schiera di ex nerazzurri in tribuna.

15.30 - Massimo Moratti è arrivato nella sede nerazzurra per unirsi al summit di mercato con Thohir, Branca, Ausilio e il vicepresidente Angelomario.

13.30 - Thohir è in sede. Lo raggiungono Branca e Ausilio, comincia il summit. Poco dopo è la volta di Angelomario Moratti.

AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

