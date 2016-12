Inter, Thohir: "Il problema della squadra è l'attacco" 

13:18 - Il presidente Erick Thohir sembra aver individuato la fonte di tutti i mali dell'Inter: l'attacco. E ne ha parlato alla stampa a margine del tour dei Dc United: "Quando diminuisce l'intensità di gioco, si nota la mancanza di alternative in attacco. L'Inter ha solo quattro attaccanti e due sono attualmente infortunati. Palacio sta giocando praticamente sempre e abbiamo spostato Guarin in avanti. Il tecnico mi ha chiesto l'acquisto di una punta".

"Di questo ho già discusso con Branca" spiega ancora Thohir, che in attesa di rivedere in campo Milito e Icardi o, comunque, fiondarsi sul mercato, parla anche del resto: "L'Inter sta entrando in un periodo di transizione, dopo il nono posto dello scorso anno ha ingaggiato un bravo allenatore come Mazzarri. Credo che con lui l'Inter quest'anno avrà un rendimento coerente. Il bilancio? L'Inter era abituata a comprare giocatori costosi o a prenderli in prestito oneroso, ma alla lunga questo non ha pagato".