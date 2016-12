Inter: Thohir giovedì a Milano per l'assemblea dei soci in programma venerdì 15

17:56 - Il contro alla rovescia è cominciato. Tra una settimana l'Inter passerà ufficialmente nelle mani di Thohir, che il 15 novembre sarà presente all'assemblea dei soci del club. E' questo l'ultimo passo prima dell'avvio della nuova era nerazzurra. L'indonesiano ha confermato che sbarcherà a Milano solo il giorno prima (giovedì 14) e, intanto, sta continuando il pressing su Moratti affiché resti presidente. Se non dovesse accettare, è pronto Angelomario.

Rosan Roeslani Perkasa, uno dei due soci di Erick Thohir, ha assicurato che Massimo Moratti "resterà presidente per ancora 1-2 anni". Le certezze di Roeslani, però, sono messe in discussione dai dubbi dell'attuale numero uno interista, che non si sarebbe ancora convinto del tutto. Ecco perché sembra prendere sempre più corpo l'ipotesi Angelomario, figlio del patron nerazzurro e attuale vicepresidente esecutivo. Sarebbe il terzo Moratti alla presidenza del club, dopo nonno Angelo e papà Massimo.