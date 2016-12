Inter-Thohir, è già derby: "Chi non salta rossonero è" 

13:37 - Ecco le prime parole di Erick Thohir da presidente dell'Inter: "Sono fiero di poter affrontare questa avventura. L'obiettivo mio e dei miei soci, e della famiglia Moratti con la quale la collaborazione sarà attiva, è quello di portare l’Inter fra i primi dieci club al mondo. Ci vuole entusiasmo, creatività, solidità per creare attorno all’Inter milioni di tifosi". Poi scalda i tifosi, creando già il clima derby: "Chi non salta rossonero è".



"Io ho in mente - aggiunge Thohir - certe cifre. Ci sono due miliardi e mezzo di persone in Asia che possono diventare tifosi dell’Inter, Ci sono 250 milioni di persone negli Stati Uniti pronte a fare altrettanto. Noi vogliamo che l'Inter diventi un marchio distintivo nel mondo, per lo spettacolo che saprà offrire e l'interesse che saprà alimentare”. "Il futuro - ha concluso Thohir - ci appartiene. Dovremo essere ispirati, ispirare tutto il mondo Inter e il mondo che la circonda. E’ una grande famiglia. Per ottenere grandi successi nel futuro". E poi: "Forza Inter".

CONFERENZA STAMPA

"Grazie, devo mandare tanti grazie. Prima di tutto a Dio, che mi ha permesso di realizzare questo sogno. Poi a Moratti per la fiducia nei miei confronti e il supporto che ci darà. Poi i due miei amici, Roeslani e Soetedjo, che da 20 anni lavorano con me. Vogliamo il meglio. Poi grazie alle nostre famiglie e ai tifosi per il sostegno. L'obiettivo è rendere questo club vincente, divertente, spettacolare e solido. Il calcio sta cambiando, le regole del fair play sono importanti. Adeguarsi significa lavorare sodo, tutti. Il nuovo quadro direttivo è pronto, Angelomario Moratti e i miei soci abbiamo tutti grandi motivazioni. Lavoreremo insieme a Massimo Moratti e a Walter Mazzarri. Ci sono già le basi del futuro, in due-tre anni la renderemo molto competitiva. Mister Mazzarri sta lavorando benissimo". E poi, con grande sorpresa: "Chi non salta rossonero è".



"Oggi è un giorno davvero speciale della mia vita - ha detto ancora Thohir - L'Inter racchiude in se' una splendida storia di passione, una tradizione di vittorie e una forte ambizione al successo. Come ha detto l'indimenticabile Giacinto Facchetti 'Il segreto di ogni trionfo sta nella propria convinzione'".



In serata, nel corso di un'intervista a Inter Channel, Thohir ha annunciato uno dei suoi grandi obiettivi: "Dobbiamo fissare dei punti d'arrivo e la finale di Champions a Milano nel 2016 può essere uno di questi. Bisogna lavorare duro e andare tutti nella stessa direzione". Non vivere ogni giorno a Milano non rappresenterà un problema: "Essere lontani non significa non essere appassionati, d'ora in poi l'Inter sarà ancora di più la mia passione perché ho preso un impegno con Massimo Moratti".