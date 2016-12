Inter, Thohir: "Basta investimenti sprecati, porto un modello nuovo di business"

10:38 - Portare un modello sportivo sostenibile e tornare a vincere la Champions League. Questo è l'obiettivo del nuovo presidente dell'Inter, Erick Thohir: "Dobbiamo adeguarci al sistema sportivo americano che è vincente e lo porterò all'Inter. Creeremo un modello di business per non sprecare gli investimenti". Sistema che continuerà con Mazzarri: "Ha tutto quello che cercavo, siamo a posto per 2-3 anni. Torneremo al top in Europa".

Non si ferma la scorpacciata mediatica del nuovo proprietario dell'Inter, Erick Thohir. Il magnate indonesiano, ospite da Fazio a Che tempo che fa, ha parlato delle sue intenzioni nerazzurre. "Ammetto che incontrare tutti i campioni dell'Inter alla Pinetina è stato sorprendente - ha dichiarato Thohir -. Ho detto loro che devono sempre dare il meglio per la squadra, ma soprattutto devono giocare col cuore. Con quello si vincono tutte le partite". L'obiettivo però è tornare a vincere in Italia e in Europa e per farlo Thohir ha indicato la via: "Bisogna fare dello sport una vera industria come negli Usa. Le squadre là sono sempre più forti, voglio portare il loro sistema in Italia. Se non ci adeguiamo a questo nuovo modello di business, sarà impossibile competere con gli altri club. Dobbiamo ridurre al minimo gli sprechi e far divertire i tifosi allo stadio. Per questo non comprerò giocatori in base al nome, ma ne parlerò con squadra e allenatore per capire cos'è meglio per tutti".

Thohir però si dividerà tra Milano e Giacarta: "Seguirò la mia società con passione. Non sarò sempre allo stadio, ma guarderò tutte le partite anche se dovrò alzarmi alle 3 del mattino. Sarò a Milano quando servirà, ma farò sentire tutto il mio appoggio alla squadra e all'allenatore". Mazzarri dunque non è in bilico come si diceva, nemmeno per la prossima stagione: "Ringrazio Moratti per averlo scelto. Io credo che un uomo vincente è uno che lavora insieme agli altri, ha chiaro l'obiettivo e lavora duro. Ho trovato tutto questo in Mazzarri e quindi dico che siamo a posto così per almeno 2-3 anni. In questo tempo dobbiamo prepararci per tornare a vincere la Champions. Nel 2016, se sarà a Milano, non dico che la vinceremo, ma saremo lì a lottare con le più grandi d'Europa". Più cauto sullo scudetto: "Moratti ha impiegato 8 anni per vincerlo? Io non mi sbilancio, deciderà Dio...".