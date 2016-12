Inter, sorpresa tra i convocati per l'Udinese: torna Javier Zanetti

20:50 - Piacevole sorpresa nella lista dei convocati dell'Inter per la trasferta contro l'Udinese. A poco più di sei mesi dal grave infortunio, Javier Zanetti ha letteralmente bruciato le tappe e torna a disposizione di Mazzarri per il match al Fiuli. Nella lista dei nerazzurri c'è anche Samir Handanovic, che ha smaltito i problemi fisici patiti a Bergamo, e il baby romenoGeorge Puscas. Niente da fare invece per Mauro Icardi.

Calvario finito, dunque, per Zanetti. Da aprile, dopo l'operazione al tendine d'Achille, El Tractor ha lavorato duro per tornare in campo e Mazzarri ha deciso di portarlo con la squadra a Udine. Recupero lampo per l'argentino, che subito dopo l'infortunio di aprile aveva promesso che avrebbe fatto di tutto per indossare nuovamente la maglia dell'Inter. Detto, fatto. Da uomo di parole e grande professionista, Zanetti è infatti tornato a disposizione del mister.



Ma ecco di seguito la lista completa dei convocati nerazzurri per Udine:



Portieri: 1 Samir Handanovic, 30 Juan Pablo Carrizo, 12 Luca Castellazzi;

Difensori: 2 Jonathan, 4 Javier Zanetti, 5 Juan Jesus, 6 Marco Andreolli, 18 Wallace, 23 Andrea Ranocchia, 25 Walter Samuel, 31 Alvaro Pereira, 35 Rolando, 55 Yuto Nagatomo;

Centrocampisti: 10 Mateo Kovacic, 11 Ricky Alvarez, 13 Fredy Guarin, 16 Gaby Mudingayi, 17 Zdravko Kuzmanovic, 19 Esteban Cambiasso, 21 Saphir Taider;

Attaccanti: 8 Rodrigo Palacio, 28 George Puscas.