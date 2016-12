Inter, si ferma Guarin: a rischio col Napoli 

20:06 - Brutte notizie per l'Inter in vista della sfida di domenica col Napoli. Nell'allenamento di oggi Guarin ha dovuto abbandonare il campo anzitempo dopo una botta ricevuta in un contrasto di gioco: le sue condizioni andranno monitorate nei prossimi giorni. Per il resto hanno lavorato col gruppo Milito, Icardi e Samuel: quest'ultimo è tra i tre il più vicino alla convocazione. Per le due punte Mazzarri potrebbe dover aspettare il derby pre-natalizio.