Inter, scontri tra tifosi e forze dell'ordine: un ferito

00:13 - Finisce peggio del previsto la trasferta di Bologna per i tifosi dell'Inter. Dopo l'1-1 restituito dal campo, all'esterno dello stadio Dall'Ara si sono vissuti attimi di tensione tra i supporters nerazzurri e le forze dell'ordine. All'uscita della curva ospite, all'incrocio tra via Porrettana e via dello Sport, c'è stato un lancio di oggetti e di alcuni grossi petardi, con un dirigente della questura che, ferito, è stato portato all'ospedale.

Per fortuna gli incidenti sono durati solo qualche minuto. I problemi sono nati quando un gruppo di tifosi nerazzurri è sceso in modo repentino da un pullman e ha tentato di raggiungere alcuno sostenitori del Bologna in via dello Sport. Un cordone di polizia ha impedito il contatto, ma è stato bersagliato da lancio di petardi, bombe carte e alcune bottiglie, una delle quali ha colpito al braccio il dirigente poi portato al pronto soccorso per una lieve contusione. Dopo qualche minuto la situazione e' tornata alla normalità.