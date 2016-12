Inter, Ronaldo bacchetta la Juve: "Ha pagato per il male che ha fatto"

18:18 - E' un Ronaldo senza freni quello che si confessa a Tiki Taka, la trasmissione, in onda su Italia, di Sport Mediaset condotta da Pierluigi Pardo. "Juve-Inter 1997/98 ha fatto la storia, ma ha fatto vedere anche al mondo che il sistema era corrotto e la Juve ha pagato per il male che commesso". Sul suo addio all'Inter spiega: "E' finita male perché Moratti ha preferito Cuper, ma per me il presidente resta il numero uno".

“Non ce l’ho con Iuliano, ha fatto il suo dovere. Piuttosto ce l’ho con Ceccarini che non ha fischiato: quella partita ha fatto la storia, perché dopo quel Juve-Inter abbiamo fatto vedere al mondo che siamo stati penalizzati in un sistema corrotto. Tempo dopo si è scoperto un po’ tutto e la Juve ha pagato tutto il male che ha fatto: in questo sistema Iuliano non c’entra nulla. Moggi? Mi ha tolto quello scudetto, ha contribuito, ma sono sicuro che anche lui si sia pentito di quello che ha fatto: il calcio deve essere uno sport pulito”.

Quando gli viene poi chiesto un commento sull’ormai ex proprietario dell’Inter Massimo Moratti, l’ex attaccante nerazzurro dichiara: “Moratti è il numero uno: abbiamo avuto un rapporto padre-figlio, è stato molto importante per me e lo è ancora. Purtroppo la nostra storia è finita in una maniera non bella: io con Cuper in panchina non potevo andare avanti e lui ha preferito Cuper”.

A proposito, invece, di Erick Thohir, il nuovo azionista di maggioranza dell’Inter, Ronaldo sottolinea: “Sicuramente non conosce la tradizione nerazzurra: credo sia solo un affare tra lui e la famiglia Moratti, che negli ultimi anni ha speso tantissimi soldi di tasca propria. È anche normale che si riprenda qualcosa… speriamo che ci siano di nuovo grandi investimenti e che l’Inter torni grande anche in Europa. Agnelli ha detto che ora l’Inter vincerà gli scudetti di ‘Jakartone’? L’Inter è grande, forse anche più grande della Juventus: forse quella di Agnelli era una battuta fuori luogo”.

A proposito dei Mondiali 2014 in Brasile, l'ex Fenomeno aggiunge: “Spero che li vinca il Brasile, ma ci sono tante altre nazionali molto forti: pensa che, assieme ai verdeoro, le favorite siano Spagna e Germania. Non credo che l’Italia possa arrivare in finale, ma è sempre una squadra da temere quella azzurra”.

Chiusura d'obbligo su Mario Balotelli: “Ci siamo conosciuti e ogni tanto ci scambiamo dei messaggi: bisogna lasciare i casini fuori dal campo, perché in campo è uno dei talenti più forti del calcio di oggi. E soprattutto deve imparare a vivere con la pressione: è un grande campione e la pressione per i grandi giocatori ci sarà sempre. La gente si aspetta molto da lui”.