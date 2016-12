Inter-Roma, sfide nella sfida

16:04 - Si avvicina l'attesissima sfida tra Inter e Roma, in programma sabato sera a San Siro. Per i nerazzurri un altro banco di prova importante dopo quelli (superati) contro Juve e Fiorentina, per i giallorossi un esame da prima della classe. Concentrazione massima sui due fronti. Per gli uomini di Mazzarri due ore e mezza di lavoro tra campo e riunione tecnica. Rudi Garcia ha proibito ai Giovanissimi di passare accanto al campo per paura di spie.

La sfida tra Inter e Roma è anche il confronto a distanza tra due allenatori che hanno plasmato le rispettive squadre in base ai loro 'credo'. Di fronte i due attacchi e le due difese migliori del campionato: 17 gol fatti la Roma, 16 l'Inter; un solo gol subito dai giallorossi, tre dai nerazzurri.



QUI INTER

Mazzarri non vuole lasciare nulla al caso e ha fatto vedere ai suoi ragazzi i video delle partite della Roma già da mercoledì. Per quanto riguarda la formazione, l'unico dubbio riguarda la presenza di Jonathan, a corto di condizione dopo la gara contro la Fiorentina. Nel caso il brasiliano non dovesse farcela, pronto Pereira. Per il resto, Alvarez confermato dietro l'unica punta Palacio, con Kovacic favorito su Taider nel centrocampo a cinque.



QUI ROMA

A San Siro Totti va a caccia del 14° gol. Già dodici centri per il capitano della Roma tra Inter e Milan in campionato e Coppa Italia (rispettivamente 5 e 7) e una rete realizzata con la maglia dell'Italia. Non sarà della sfida il grande ex Maicon, alle prese con una lesione di primo grado al quadricipite femorale destro. Out anche Bradley, che risente di una distorsione alla caviglia sinistra. Il grande dubbio è Ljajic, che ha problemi alla schiena. Ma alla fine dovrebbe farcela.