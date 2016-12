Inter, Roeslan Roeslani chiarisce: "Con la Bumi ho già risolto tutto e l'Inter non c'entra"

20:19 - "Debito? L'Inter non c'entra". Roeslan Roeslani smentisce la notizia del Telegraph secondo cui il magnate indonesiano avrebbe contratto un debito di 128 mln di euro con la società Bumi: "È illogico fare qualsiasi collegamento tra l'investimento nell'Inter e la situazione alla Bumi, si tratta di cose completamente diverse. La questione Bumi è un argomento datato che è già stato affrontato tempestivamente e in piena trasparenza ed impegno".

Stando a quanto scritto dal Telegraph, alla Bumi, quando Roeslani era direttore, sarebbero scomparsi circa 147 mln di euro. L'indonesiano, considerato il responsabile di questo buco, avrebbe accettato di coprire il debito pagando 128 mln. La Bumi, però, resta ancora in attesa dei soldi. Proprio per questo, la conclusione della trattativa con Massimo Moratti, per il 70% dell'Inter, che è costato a Thohir e soci circa 300 milioni di euro, ha lasciato di stucco la società inglese che mai come ora è alla caccia di Roeslani, per riavere indietro il denaro mancante. L'unico commento dell'indonesiano, a tutta questa vicenda, è stato: "Chiarirò tutto, prima con la Bumi e poi alla stampa".

Subito è arrivata, però, la smentita da parte dell'indonesiano che, ai microfoni di Bloomberg News, ha tranquillizzato i tifosi nerazzurri. Roeslani ha dichiarato che la situazione Bumi è già stata ampiamente chiarita e che, in ogni caso, nulla ha a che vedere con l'acquisto dell'Inter. Anche la Brumi ha diramato un comunicato ufficiale per spiegare la situazione: "Roeslani ha concordato a giugno di restituire soldi e asset entro il 26 dicembre. Recupereremo quanto dovuto attraverso l'implementazione dell'accordo di giugno, al quale la società sta lavorando il più rapidamente possibile".