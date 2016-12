Inter, problema muscolare per Palacio con l'Argentina 

16:16 - L'Argentina potrebbe restituire all'Inter un Palacio rinfrancato da un punto di vista psicologico ma un po' giù fisicamente. L'attaccante, infatti, è stato protagonista nella rimonta da 0-1 al 3-1 sul Perù, grazie a un gol e a un assist a Lavezzi. Ma nel finale ha avvertito un piccolo problema alla coscia e ha abbandonato il campo. Il medico della Seleccion ha rassicurato l'Inter ma Mazzarri spinge affinché non venga impiegato con l'Uruguay.

Dopo lo stiramento di Milito e la distorsione alla caviglia di Alvarez, l'allenatore è terrorizzato dall'idea di dover fare a meno di un altro pezzo da novanta per la trasferta col Torino di domenica prossima. Per questo ha chiesto alla diplomazia nerazzurra di mettersi in moto e chiedere all'Argentina di risparmiare al Trenza l'appuntamento di martedì con l'Uruguay (in quella partita dovrebbe esserci l'esordio albiceleste di Icardi). Palacio, comunque, non preocupa eccessivamente. Il medico della nazionale ha chiamato il collega Franco Combi per rassicurarlo sulle condizioni del giocatore: piccola contrattura al muscolo ischio-crurale della coscia sinistra, quasi una contusione. Il buonsenso dovrebbe prevalere e Palacio mercoledì sarà ad Appiano Gentile senza ulteriori minuti nelle gambe.