Inter, parla Thohir: "Farò una grande squadra, Mazzarri mi piace" 

17:44 - Erick Thohir è già pazzo dell'Inter. Il nuovo proprietario nerazzurro, in esclusiva a Repubblica, rivela: "Torino-Inter è stata una partita emozionante. Sono rimasto incollato allo schermo quasi fino all'alba. In dieci contro undici meritavamo di vincere". Il progetto dell'indonesiano è quello di vincere: "I tifosi mi diano fiducia, avranno una grande Inter fatta di giovani". Per la panchina c'è Mazzarri: "Sta facendo un lavoro che mi piace molto".

Thohir è già soddisfatto dell'attuale rosa: "C'è un bell'equilibrio tra chi ha qualche anno in più e l'entusiasmo dei giovani. Cambiasso e Campagnaro danno sicurezza, come Handanovic, anche se ha solo 29 anni. Ma alle loro spalle c'è l'energia di Juan Jesu, Taider, Icardi e Belfodil, il futuro". La strada da percorerre è quella giusta: "E' il mix che vorrei, esperienza e freschezza atletica. Condite da giocatori come Guarin e Nagatomo. Il mio sogno? Utilizzare di più i ragazzi della Primavera che fanno tanto bene nei loro campionati. Ci vuole fiducia. Credo che tanti giovani talenti italiani abbiano diritto di giocare in prima squadra per dimostrare davvero quanto valgono". Qualche colpo per gennaio? "Del futuro e dei miei progetti non parlo finché non abbiamo chiuso l'affare, gliel'ho detto. Ho grande rispetto della storia e della tradizione dell'Inter e di Massimo Moratti".

Il progetto può andare avanti con Mazzarri: "Contro il Torino ha messo in campo una squadra davvero "exciting", in grado di divertire. Magari qualche volta si pareggia. Può capitare anche di perdere. Ma di sicuro l'Inter quest'anno è bella da vedere. Mi ricordo tante partite noiose con la squadra tutta chiusa in difesa.... Io vengo a Milano per vincere".

Thohir, grande appassionato di basket, ora è concentrato solo sul calcio: "Venderò la quota dei Philadelphia 76ers. Amo il basket, ma ora l'obiettivo è far crescere l'Inter e il Dc United, la squadra che ho comprato a Washington.

Sul figlio tifoso della Juve: "Sono un padre aperto. E in famiglia rispettiamo le idee di tutti. Sul calcio, poi, non andiamo d'accordo quasi su niente. In Premier League io tengo all'Arsenal, e i miei due figli più appassionati di calcio al Manchester United. In Spagna siamo divisi tra Barcellona e Real Madrid. In Italia l'Inter batte la Juve due a uno".