Inter, Palacio: Milan a dicembre significa gol

12:28 - Un gol di tacco e per di più nel derby. Un sogno per tutti ma una realtà per Rodrigo Palacio. El Trenza realizza la seconda rete della sua vita ai cugini rossoneri dopo quella del Mondiale per Club 2007. Allora si giocava ancora a dicembre ma il suo gol fu inutile ai fini del risultato: il suo Boca perse 4-2 e la marcatura di Don Rodrigo servì solo per il momentaneo pareggio dopo il vantaggio firmato Inzaghi. Sei anni dopo è tutta un'altra gioia.

Dieci reti in campionato e due in coppa Italia lo rendono il capocannoniere della banda Mazzarri e la terza arma offensiva del campionato, dietro a Pepito Rossi (14) e Carlos Tevez (10). Ma quelli di Palacio "valgono di più". L'ex Genoa ha infatti realizzato tutte le reti in movimento mentre la punta viola si è presentata ben 5 volte sul dischetto e l'Apache bianconero ha potuto contare su un tiro dagli undici metri.

Ora resta da vedere se sarà Palacio il tiratore designato da Mazzarri per battere i penalty, nel frattempo i tifosi nerazzurri, in attesa del ritorno di Milito e dell'esplosione di Icardi dovranno "accontentarsi" di lui, una punta totale che si sbatte anche in difesa e torna sulla mediana per recuperare palloni avendo comunque le energie per fare quei gol così belli, che pesano come un macigno.