Inter, Moratti smentisce frizioni con Thohir: "Non c'è stato alcun attrito e non c'è alcun gelo"

18:55 - Nessun gelo, nessuna società spaccata. Massimo Moratti, dopo giorni di silenzio, torna a parlare per fare chiarezza su alcune voci circolate negli ultimi tempi, secondo le quali i rapporti tra lui e Thohir sarebbero già tesi. "Posso assicurare che fra me e Thohir non c'è stato alcun attrito e non c'è alcun gelo - precisa il presidente onorario -. Mi spiace soprattutto per Thohir, che è una persona per bene e sta agendo soltanto per il bene dell'Inter".

Moratti smentisce così in maniera chiara e decisa ogni notizia circolata negli ultimi giorni: "Mi chiedo perché e come vengano fuori certe voci, e posso pensare che sia successo perché non mi si vede, o non si leggono mie dichiarazioni frequentemente quanto prima - dice il presidente onorario nerazzurro -. E' una linea coerente con il mio modo di pensare e di agire: non sono una persona invadente e mi sembrerebbe di imporre la mia presenza, un po’ come come chi ha deciso di vendere una casa e poi si fa trovare sempre lì, seduto in salotto. Questo non significa che fra me e Thohir ci siano stati screzi o ci sia della freddezza, anzi esattamente il contrario".