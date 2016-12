Inter, Moratti presidente? Sì, ma il figlio Angelomario 

16:07 -

Venerdì, ore 10,30. Si cambia. L’Inter di Massimo Moratti diventa l’Inter di Erick Thohir, e per gli interisti sarà un momento non facile, anzi difficile. Passaggio delle quote azionarie, passaggio dei poteri e dunque la svolta epocale, mai come oggi in 105 anni di storia: dalla tradizione strettamente milanese e molto morattiana, alla proprietà indonesiana. Segno dei tempi, sì; ma con quel senso di incredulità sportiva e non solo che circonda il mondo nerazzurro.

Gli ultimi giorni di Moratti padrone e presidente si racconta che non siano granché. Ora che il passo diventa ufficiale, c’è un senso di vuoto e di delusione, anche se il sollievo per aver oltrepassato il disagio di quanto costa l’Inter ogni anno, è un sollievo autentico. Per se stesso e per il club. L’ultima di Inter-Livorno, con quei lunghi, strani striscioni della curva dedicati ai 18 anni e mezzo dell’avventura, tanto è durata l’era-Moratti, hanno fatto svanire quel senso di magia che doveva essere l’ultima partita con una certa etichetta. Ma tant’è.

Ora l’attenzione è per venerdì mattina, e per quello che da metà settembre, dopo l’accordo con Thohir siglato a Parigi, è il tormentone: Moratti resterà o no presidente? Lui continua a rinviare la risposta, Thohir ha già ribadito la proposta (rimanga alla presidenza), ma le ultime voci danno Moratti piuttosto restio ad accettare e anzi, stanno alle ultime sopraggiunte dalla Pinetina, ai giocatori avrebbe comunicato la decisione di dire no. Di restare il primo tifoso.

Se ci deve essere un Moratti sulla poltrona di presidente, potrebbe essere il figlio Angelomario. In tema di successioni, dopo la Juve di Andrea Agnelli e il Milan presto di Barbara Berlusconi, non sarebbe nemmeno fuori dalla linea dei tempi che corrono.