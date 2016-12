Inter, Moratti: "Il ko con la Roma ci serve come lezione. Con Thohir avanti adagio" 

23:16 - Massimo Moratti accetta con filosofia il ko con la Roma: "E' una partita che poteva prendere una piega totalmente diversa, ma in fondo la sconfitta ci serve come lezione per capire che forse certe gare quando sono un po' storte, bisogna affrontarle diversamente". Il presidente dell'Inter poi aggiunge: "Non ho però nulla da rimproverare ai miei perchè ci hanno provato fino alla fine". Poche parole sulla trattativa con Thohir: "Andiamo avanti adagio".

Moratti all'ingresso negli uffici della Saras si sofferma a lungo sulla sfida con la Roma e sulle 'conseguenze' della sconfitta : "E' una gara che vale tre punti in meno, il significato è che dobbiamo fare di più e nell'ampia scelta che possano giocare quelli più in forma. Non ho sentito il discorso di Mazzarri nello spogliatoio perchè non c'ero, ma quando un allenatore è bravo sa trovare le parole giuste". In merito agli assenti (Jonathan e Campagnaro) il patron spiega: "Molte volte ci si attacca a loro se va male, perchè sai qual è il valore di quelli che sono fuori e che possono non perdere equilibrio nei momenti difficili''.

Ha fatto molto discutere l'episodio del rigore che in pratica ha chiuso il match: "Al momento si è capito che fosse fuori, ma siamo a inizio campionato. Mi spiace che, su tre persone, nemmeno uno ci azzecchi, ma si spera sempre che ci si possa rifare".

Infine sulla lunga trattativa, che sta assumendo le sembianze di una telenovela, con Thohir per la cessione del club, il numero uno nerazzurro non si sbilancia: "Si dice da tanto tempo che può essere la settimana buona. Andiamo avanti adagio e vediamo".