Inter, Moratti: "I nuovi soci vogliono che resti, vedremo..."

12:16 - E' un Massimo Moratti a 360 gradi quello che si concede ai microfoni di Inter Channel. Il patron nerazzurro non svela se rimarrà nella società nerazzurra: "Vogliono che resti, vedremo. Essendo abituato ad avere un certo ruolo è difficile assumerne un altro. Non credo di avere il diritto di dire che continuerò sempre io perché l'Inter ha una sua bellissima storia e deve continuare ad averla con chi avrà la buona volontà di prendersi la proprietà".

"I nuovi soci non hanno vissuto cinquant'anni di storia dell'Inter ma quando si fa il presidente si fa in fretta a diventare tifosi, vista la sofferenza. La loro possibile difficoltà è quella di essere lontani ma proprio per questo hanno una certa prudenza - ha continuato il presidente nerazzurro - Sono interisti, hanno la sensibilità per capire cos'è la società. Thohir è una persona allegra, simpatica e semplice. E' ambizioso ed è un lavoratore. Porta un gruppo che può dare molto. Inoltre un socio italiano era difficile da trovare perché nessuno si è presentato e in questo modo si allargherà il numero dei tifosi nel mondo".

IL RETROSCENA SU LIONEL MESSI E L'AFFARE RONALDO

"All'inizio fu soltanto una mia battuta, ogni tanto mi manda la sua maglia firmata perché avevo detto guardandolo 'questo è fortissimo'. Abbiamo tentato ma lui era molto legato al Barça perché l'aveva aiutato quando lui era in difficoltà. E sarebbe stato brutto anche da parte nostra separarli", ha detto Moratti parlando del fuoriclasse blaugrana, mentre sul Ronaldo ha spiegato: "Nessuno credeva che fosse possibile prenderlo, era considerato un acquisto impossibile. Questa mancanza di concorrenza ci ha aiutato. Poi l'abbiamo venduto non più integro ricevendo il doppio di quanto speso. E in termini di sponsor oltre che per popolarità siamo stati ripagati. Ronaldo è stato un grande affare".