Inter, Moratti: "Arbitraggio sfavorevole ma siamo abituati"

18:15 - "E' stato un arbitraggio non favorevole ma siamo abituati. Un po' di danno può averlo creato, magari non in maniera determinante", sono le parole di Massimo Moratti il giorno dopo il pari contro il Torino (3-3) e le polemiche scaturite anche nel post-gara. "Io ho dei gravi dubbi anche sul rigore, però sta all'arbitro e ai suoi collaboratori giudicare". Stuzzicato su Thohir ha detto: "Mi ha scritto sms in continuazione sui suoi stati d'animo".

L'ormai ex patron interista ha poi spiegato che il magnate indonesiano "ci è rimasto molto male per quanto successo ma ha la pazienza per capire certe cose. Io, la pazienza, me la sono fatta ormai".

''La cosa più giusta è lasciare all'arbitro le decisioni, sennò mettiamo un computer, solo che ieri ha visto qualcosa in più di quello che c'era - ha dichiarato il presidente nerazzurro - E' stata una bella partita, condotta molto bene. Abbiamo pagato le distrazioni dei primi minuti reagendo con carattere. Poteva essere ricordata come una grande gara e invece il risultato ci danneggia un po', ma può succedere''. Moratti, che non ha voluto giudicare la scelta di Mazzarri di non rilasciare dichiarazioni (''Vedremo internamente, io non ero là'', è stato il commento) ha comunque sottolineato ''l'inizio certamente non positivo, nel quale ci hanno presi di sorpresa. E' giusto fare in modo che questo non capiti spesso perché poi ti ritrovi a lottare per tutta la partita. Palacio? Si sta esprimendo molto bene, con umiltà e classe. E poi fa gol, che è fondamentale''.