Inter, Moratti: "Angelomario non sarà presidente"

08:56 - Prima giornata a Milano da proprietario dell'Inter per Erick Thohir. Nella giornata piena di impegni anche l'incontro con Massimo Moratti e il figlio Angelomario. I tifosi nerazzurri invocano la permanenza di Moratti come presidente: "Ci penserò - ha commentato il diretto interessato sotto gli uffici della Saras -. Se non lo sarò io non lo sarà mio figlio Angelomario, ma resteremo vicini alla società". Impressioni su Thohir: "E' entusiasta".

Una giornata particolare quella a tinte nerazzurre. L'arrivo di Thohir alla Malpensa di buona mattina ha acceso i riflettori sull'imminente passaggio di consegne al magnate indonesiano. Un giro per Milano che ha poi visto l'incontro con Moratti, padre e figlio, alla Pinetina, coronato dalla visita alla squadra. Dopo il pranzo presidenziale, l'attenzione è passata per forza di cose sulle reazione di Massimo Moratti. Apparso stanco, scocciato ma sempre cortese e innervosito dal tentativo di consegna del Tapiro d'Oro da parte di Striscia la Notizia. Nonostante questo ha trovato il tempo per parlare ai tanti cronisti presenti sotto la sede della Saras, lasciano un punto interrogativo sul suo futuro da presidente dell'Inter: "Non so, vedremo, decideremo. Se non lo sarò io non lo sarà Angelomario". Confusione legittima e confermata da Branca: "E' ancora molto combattuto. Ne parlerà con Thohir".

21:12 MORATTI: "THOHIR DEVE CAPIRE SE CHI C'E' SI SPOSA COI PROGETTI"

Massimo Moratti ha parlato di possibili cambi in società anche per quanto riguarda il mercato: "Non credo che abbia fatto alcuna mossa in quel senso. Non perché possa o non possa, ma proprio perché non l'ha fatto. Farà le verifiche che si fanno normalmente e non ha alcuna disistima delle persone che ci sono. Deve soltanto capire, anche nei progetti che si faranno, quanto chi c'è si sposa con i progetti".

19:40 MORATTI: "PRESIDENTE? CI PENSO STANOTTE. MIO FIGLIO? ASSOLUTAMENTE NO"

Massimo Moratti esce dagli uffici della Saras. "Se resto presidente? Ci penserò stanotte. E' qualche cosa che stiamo vedendo insieme e domattina decideremo. Bisogna soltanto definire alcune cose, domani mattina sarò più in grado di capire questa cosa. Percentuali? Ma no.... Se non sarò io presidente lo sarà mio figlio? Assolutamente no. Ho conosciuto meglio Thohir e mi è piaciuto molto. E' entusiasta e ben felice di fare questa cosa. E' molto a suo agio a trattare le persone, caratteristica di una buona comunicativa. Veloce nel capire, quindi ottimo. Sulla scelta di restare presidente cosa può influenzare di più? Un punto è chiaramente quello della maggioranza. Poi dovremo anche definire un'altra cosa. Ma, in una maniera o nell'altra, ci sarà modo di stare vicino alla società".



18:48 GALLIANI: "LA SETTIMANA PROSSIMA VEDRO' THOHIR"

L'amministratore delegato del Milan, ai margini di un incontro informale in Lega Calcio, ha svelato che la settimana prossima incontrerà il neo proprietario nerazzurro: "Non si parlerà di un nuovo stadio milanese, ma si tratterà solo di una visita di cortesia" ha precisato Galliani.



18:40 - ANGELO MARIO MORATTI ARRIVA ALLA SARAS

Il figlio di Massimo, secondo le indiscrezioni possibile candidato alla presidenza nerazzurra, ha raggiunto la sede della compagnia petrolifera.



18:17 - MARONI: "VOGLIO INCONTRARE THOHIR PER LO STADIO"

'Io sono interessato a incontrarlo'': così il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, interpellato sull'arrivo a Milano del nuovo proprietario dell'Inter, Erick Thohir. Maroni ha invitato Thohir a formulare, se interessato, una proposta per costruire un nuovo stadio nell'area dell'Expo 2015. ''Faccia arrivare una manifestazione di interesse entro il 22 novembre - ha detto -, quando ci sarà l'assemblea che dovrà valutare le proposte per il dopo-Expo. Spero di incontrarlo prima del 22''.



18:08 - BRANCA: "MORATTI E' ANCORA MOLTO COMBATTUTO"

Marco Branca all'uscita dagli uffici della Saras: "Moratti presidente? E' ancora molto combattuto. Ci penserà stanotte. Deve ancora parlarne con Thohir".



18:00 - BRANCA NEGLI UFFICI SARAS

Marco Branca raggiunge Moratti negli uffici della Saras



17:30 - MORATTI RIFIUTA IL TAPIRO D'ORO

All'entrata degli uffici della Saras Massimo Moratti ha evitato l'inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli che voleva consegnargli il Tapiro d'oro. Visibilmente irritato, il presidente nerazzurro alla domanda "perché ha venduto l'Inter" ha così risposto: "Per evitare rotture di scatole come questa".



17:00 MORATTI ATTESO AL CDA SARAS

Mentre Erick Thohir è rientrato nel suo albergo in centro a Milano, Massimo Moratti è atteso in questi minuti al Consiglio di amministrazione della Saras, l'azienda di famiglia.



15:40 - MAZZARRI ULTIMO AD ANDARSENE

Dopo Thohir e i Moratti anche Walter Mazzarri, accompagnato da Giuseppe Santoro, ha lasciato la Pinetina.



15:18 - THOHIR SALUTA E TORNA A MILANO

Pochi minuti dopo i Moratti anche Erick Thohir ha lasciato Appiano Gentile. All'uscita ha parlato con i cronisti presenti: "E' stato un pranzo molto piacevole, mi ha fatto piacere incontrare anche Mazzarri e Zanetti. Mercato? No, non ne abbiamo parlato. Come non abbiamo parlato della presidenza, sarà argomento che affronteremo domani. Stasera però mi riposo, non ho in calendario altri incontri con mister Moratti. La Pinetina? Un centro sportivo molto bello".



15:12 - I MORATTI LASCIANO APPIANO

Preceduti da Javier Zanetti, Massimo e Angelomario Moratti hanno lasciato il centro sportivo di Appiano Gentile.



14:30 - C'E' ANCHE ZANETTI. E IL MENU' PREVEDE...

Al tavolo, con Moratti, Thohir e gli altri, c'è anche capitan Zanetti. Il quale ha in mente di giocare un'altra stagione, la prossima, per poi dedicarsi alla carriera dirigenziale. Nell'Inter. Il pranzo prosegue e vi sveliamo il menu: trofie al pesto, Thohir le apprezza moltissimo; poi stracotto di manzo con verdure grigliate e purea di patate. Frutta e dolce.

Anche Walter Mazzarri, accompagnato dagli uomini del suo staff, sta pranzando con Thohir, Massimo Moratti e il figlio Angelomario. Al tavolo anche Alberto Manzonetto, advisor della Four Partners, la società che ha curato la cessione dell'Inter. Proprio Manzonetto dovrebbe essere, assieme ad Angelomario Moratti e Rinaldo Ghelfi, uno dei tre rappresentanti della vecchia proprietà in seno al prossimo consiglio di amministrazione. Questo significherebbe l'esclusione di Massimo Moratti.Secondo il presidente della Lazio Claudio Lotito con l'arrivo di Thohir "finisce l'aspetto romantico della gestione Moratti, un grande signore del calcio che ha dato molto al sistema, non solo dal punto di vista economico ma anche per il suo aplomb.'Mi auguro - ha aggiunto - che i nuovi proprietari possano dare molto non solo dal punto di vista economico ma anche da quello emotivo''.E' presumibile che già a tavola Thohir e Moratti affronteranno il tema della presidenza dell'Inter. Tra i papabili anche Angelomario Moratti, appena arrivato ad Appiano.Anche Massimo Moratti è arrivato alla PinetinaErick Thohir è arrivato alla Pinetina. Con lui il direttore dell'area tecnica nerazzurra Marco BrancaWalter Mazzarri e la squadra stanno attendendo il nuovo proprietario dell'Inter nel centro sportivo nerazzurro. L'incontro con Massimo Moratti dovrebbe invece avvenire nel pomeriggio.La riunione iuniziata intorno alle 11 è terminata e il nuovo padrone dell'Inter ha lasciato la sua camera per recarsi alla Pinetina. All'uscita, prima di salire in auto, ha salutato i presenti senza rilasciare però dichiarazioni.Per le ore 11 è prevista una breve riunione tra Thohir e i suoi partner dopo di che il magnate indonesiano si recherà ad Appiano Gentile. Non è ancora certo se incontrerà Massimo Moratti a pranzo oppure più tardi.Il prossimo proprietario sta definendo in questi minuti l'agenda della giornata. Da quanto filtra già in mattinata dovrebbe recarsi alla Pinetina.A Malpensa non si è fatto notare ma ma assieme ad Erick Thohir e Rosan Roeslani è presente a Milano anche l'altro rappresentante della cordata indonesiana, Handy Soetedjo arrivato nell'albergo del centro di Milano che ospiterà i tre per questa settimana.Come già aveva fatto nella sua precedente visita milanese, il tycoon indonesiano ha pensato di alleviare l'attesa dei tanti cronisti che lo stanno attendendo davanti all'hotel dove risiede offrendo loro caffé e brioches.Erick Thohir è appena arrivato in centro a Milano ed è entrato nell'albergo Armani dove alloggerà in questi giorni."Sono molto felice di essere qui, sono emozionatissimo. Adesso incontrerò Moratti e poi parlerò in conferenza stampa. Mi fermerò più di tre giorni", sono state le prima parole di Thohir appena arrivato in Italia.Erick Thohir è atterrato all'aeroporto milanese della Malpensa con una volo proveniente da Singapore. E' ufficialmente iniziata la trasferta per il passaggio di consegne da Moratti al magnate indonesiano.