Inter, Mazzarri vuole Vucinic. Conte ripensa a Ranocchia

20:25 - Al momento è solo un'ipotesi, ma prossimamente potrebbe diventare qualcosa di concreto. Vucinic all'Inter e Ranocchia in bianconero sarebbe un trasferimento clamoroso ma meno di quello che si potrebbe pensare. Mazzarri ha da tempo un debole per l'attaccante montenegrino, mentre Conte potrebbe lasciar partire l'ex giallorosso se nella trattativa fosse inserito il 23 nerazzurro, da tempo pallino dell'allenatore leccese.

Probabile che lo scambio vada in porto a giugno, mentre è più difficile che i due club riescano a trovare un accordo a gennaio. Ma gli scenari potrebbero cambiare se la Juve decidesse di investire già in inverno su un difensore che possa far rifiatare il trio degli intoccabili Barzagli-Bonucci-Chiellini. In quel caso Marotta andrebbe subito a bussare da Branca e non è escluso che la trattativa possa concludersi subito.

La scorsa estate l'Inter ha rifiutato lo scambio Isla-Ranocchia, ma se sull'altro piatto della bilancia ci fosse Vucinic, le cose potrebbero veramente cambiare.