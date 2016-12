Inter, Mazzarri: "Troppe disattenzioni, potevamo anche perdere" 

10:12 - Walter Mazzarri non è affatto contento di fronte all'ennesimo pareggio stagionale della sua Inter: "Da quando sentiamo la responsabilità di vincere, ci finisce sempre così. Oggi siamo partiti contratti e non capisco perché. Appena andiamo in vantaggio, poi ci abbassiamo, non siamo attenti e si prende gol subito". E' polemica per un intervento di Acquah su Alvarez a inizio ripresa: "Per me era netto, c'è una spinta ed è rigore".

"Lasciamo punti per strada, ma comunque con il pari diamo continuità ai risultati anche se dobbiamo riflettere su alcune situazioni - spiega ancora il tecnico dell'Inter -. Certo siamo scesi in campo troppo contratti e solo un bel po' dopo il loro gol abbiamo finalmente cominciato a giocare. Ma se ci girava storta come con la Samp, potevamo anche perdere". Troppi gol presi anche col Parma: "All'inizio dell'anno c'era da togliere retaggi del passato e si son fatte cose incredibili, anche al di là delle aspettative. Ed è lì che abbiamo cominciato a sentire la responsabilità di dover sempre vincere. Nella ripresa, ad esempio, finché non siamo andati sul 3-2 abbiamo giocato senza pensare a nulla e abbiamo fatto bene. Poi siamo ricaduti negli stessi errori" ha spiegato Mazzarri.