Inter, Mazzarri: "Thohir? Non cambia nulla, se mi chiama gli rispondo"

"Se c'è un ritardo aereo su un piano di volo ben organizzato non è colpa di nessuno, non vedo perchè dovrei multare i giocatori". Comincia così la conferenza stampa di Mazzarri alla vigilia della sfida contro il Torino. Sul cambio di proprietà: "Se chiama Thohir gli risponderò, io non devo fare altro se non quel che sto facendo". Sulla formazione contro i granata: "Ho tanti dubbi, non solo in difesa. Gli unici sicuri sono Palacio e Jonathan".