Inter, Mazzarri striglia la squadra prima dell'allenamento

17:52 - La vittoria sfumata nel finale contro la Samp ha fatto andare su tutte le furie Mazzarri. Alle parole di fuoco pronunciate dopo il triplice fischio ("La peggior Inter della stagione"), sono seguite quelle del discorso prima dell'allenamento in vista dell'impegno di mercoledì in Coppa Italia contro il Trapani. Il tecnico nerazzurro ha tenuto a rapporto la squadra per mezz'ora, rimproverandola per le disattenzioni che sono costate tre punti.

Per quanto riguarda la seduta mattutina, Mazzarri e il suo staff hanno diviso la squadra in due gruppi. I giocatori impiegati nella partita contro la Sampdoria hanno svolto lavoro defaticante, mentre gli altri hanno disputato una partitella. Per la gara contro il Trapani, il tecnico nerazzurro dovrebbe attuare sei-sette cambi per far rifiatare diversi titolari. A dirigere l'incontro sarà Pinzani: il fischietto di Empoli, alla prima direzione assoluta con i nerazzurri, avrà come assistenti Vicinanza e Ciancaleoni, mentre il quarto uomo sarà Peruzzo.