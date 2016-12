Inter, Mazzarri sorride: contro il Napoli avrà Guarin

21:34 - Allarme rientrato per Walter Mazzarri in vista della sfida della sua Inter col Napoli domenica sera: Fredy Guarin, che ieri aveva dovuto lasciare l'allenamento anzitempo per una botta, questa mattina ha lavorato con i compagni disputando anche la partitella. Con lui anche Icardi che a questo punto sembra pronto per tornare tra i convocati. Stessa situazione per Samuel, ancora in dubbio invece Milito che però ha continuato a lavorare in gruppo.

Milito e Icardi continuano insomma con i progressi degli ultimi giorni. Oggi hanno svolto la seduta con il gruppo per la prima volta interamente e partecipato alla partitella. Per il Principe ci sarà la massima cautela, questo significa che le possibilità di vederlo almeno in panchina a Napoli sono comunque basse. Per Icardi la situazione è diversa: vero è che l'obiettivo resta il derby col Milan ma una presenza al San Paolo potrebbe servirgli per tornare a riassaporare il clima partita e distogliere la mente dalle faccende extra-calcistiche che nelle ultime settimane lo hanno visto protagonista.



Chi dovrebbe essere com maggior certezza tra i convocati di domenica è Walter Samuel. Anche lui oggi ha preso parte alla seduta con il resto della squadra, come accade da fine settimana scorsa. E' rientrato infine in gruppo anche Kuzmanovic.