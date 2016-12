Inter, Mazzarri richiama Icardi: "Ispirati a modelli come Zanetti, Cambiasso, Samuel e Milito"

15:17 - Passato e presente, Sampdoria e Inter. A Genova Mazzarri ha lasciato un pezzo di cuore, a Milano vuole consacrarsi come allenatore. Domenica, a San Siro, davanti al presidente Thohir una sfida che non lo lascia indifferente: "La Samp mi è rimasta dentro - ha detto a Il Secolo XIX - ma niente sconti. Risparmiare Palacio o Alvarez? No, chiederò loro di giocare e segnare". Poi una battuta su Icardi: "Si ispiri a gente come Zanetti e Cambiasso".

"Mauro - ha continuato Mazzarri - ha la fortuna di avere al suo fianco grandi compagni. A lui come a tutti i giovani dico di ispirarsi a modelli cosi, a gente come Zanetti, Cambiasso, Samuel, Milito". Poi il capitolo Samp: "Ho trascorso due anni magnifici a Bogliasco, sono molto legato all’ambiente, alla società, ai tifosi. Ricordo con emozione la curva Sud di Roma colorata di blucerchiato nella finale di Coppa Italia. Le due stagioni con la Samp sono state esaltanti, abbiamo giocato bene e raggiunto obiettivi importanti. Un pizzico di fortuna e avremmo vinto di più".



A San Siro arriva ora una squadra caricata dal cambio di allenatore: "Per ora l’ho vista in parte, la studierò bene in queste ore, comunque mi sembrava già buona come organico e adesso con Mihajlovic avrà più carica agonistica. Dopo i cambi del tecnico c’è sempre una scossa, per noi è il momento peggiore per incontrarli".