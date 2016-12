Inter, Mazzarri: "Punti e occasioni gettate al vento"

23:56 - Il pareggio di Bologna ha lasciato l'amaro in bocca al tecnico dell'Inter Walter Mazzarri: "Abbiamo sbagliato l'impossibile ma sono quelle partite che nascono storte e che rischi anche di perdere". Il bicchiere però è mezzo pieno: "L'importante è che stiamo giocando bene - continua il tecnico -. Stiamo facendo qualcosa di straordinario in base a quello che ci si aspettava da noi. Peccato, abbiamo gettato al vento altri punti importanti".

"A Bologna mi va così - racconta Mazzarri a Premium Calcio -. Sono partite che nascono male e possono finire anche peggio. Ai punti meritavamo la vittoria senza dubbio, ma paghiamo ogni piccola ingenuità come quella di Taider in occasione del loro vantaggio. Noi, invece, abbiamo sbagliato gol clamorosi oltre alle due traverse. L'importante è giocare bene e credere in quello che facciamo". Col pareggio di Bologna però è stato fallito l'aggancio al Napoli terzo in classifica: "Abbiamo gettato al vento altri punti importanti che sommati a quelli persi contro Cagliari e Torino avrebbero fatto la differenza in classifica. Però continuiamo così, cercando di imporre il nostro gioco su tutti i campi. Vincere a Bologna non è mai facile". Con l'arrivo di Thohir qualcosa cambierà: "Con lui non ho mai parlato di classifica o obiettivi - smentisce il tecnico riguardo al traguardo fissato al terzo posto -. Abbiamo una rosa troppo ampia e adesso che conosco meglio i giocatori, potrò dire meglio la mia riguardo le operazioni in entrata e in uscita".